O comandante Silva Lampreia confirmou haver dois corpos dos militares da GNR dentro do helicóptero, que caiu hoje no rio Douro, em Lamego, havendo ainda três guardas da UEPS desaparecidos.

“Esses três desaparecidos poderão estar na margem a precisar de ajuda, estamos a fazer buscas em toda a extensão da área, todas as margens, por meios aéreos, terrestres e também nas embarcações para tentar encontrar esses três que estão desaparecidos” afirmou o comandante da Zona Marítima do Norte, num briefing à comunicação social feito pelas 16:00.

O helicóptero caiu no rio Douro pelas 12:50, próximo da localidade de Samodães, Lamego, transportando seis passageiros, nomeadamente um piloto e uma equipa de cinco de cinco militares da Unidade de Emergência Proteção e Socorro (UEPS) que regressava do combate a um incêndio no concelho de Baião.

Segundo Silva Lampreia, o piloto da aeronave saiu pelos próprios meios e foi resgatado por uma embarcação de recreio, tendo sofrido escoriações nas pernas.

De acordo com a página oficial da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), para o local estão mobilizados 116 operacionais, 40 viaturas e um meio aéreo.

A GNR confirmara há minutos que dois militares terão morrido na queda do helicóptero esta tarde no rio Douro, avançam vários órgãos de comunicação social. Estava marcada uma conferência de Imprensa para as 15h, que meia hora depois ainda não começou.

A GNR confirmou que dois militares da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro (UEPC) morreram hoje na sequência da queda do helicóptero de combate a incêndios no rio do Douro.

Fonte oficial da GNR disse à Lusa que foram encontrados dois corpos sem vida e continuam as buscas pelos outros três militares. A mesma fonte precisou que os dois corpos ainda não foram retirados do rio.

Um helicóptero caiu no início da tarde de hoje no rio Douro, região de Lamego, confirmou a Proteção Civil ao SAPO 24. A aeronave transportava uma equipa de intervenção rápida GIPS da GNR, que revelou em comunicado que há cinco militares desaparecidos.

O helicóptero amarou no rio Douro pelas 12:50, próximo da localidade de Samodães, Lamego, transportando seis passageiros, nomeadamente um piloto e uma equipa de cinco de cinco militares da Unidade de Emergência Proteção e Socorro (UEPS) que regressava do combate a um incêndio no concelho de Baião.

O piloto da aeronave foi resgatado com vida, apenas com ferimentos ligeiros.