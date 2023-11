“Esta campanha, tradicionalmente, ocorreria só na época natalícia. Como precisamos de ajudar o comércio local e o comércio tradicional e entendemos que os tempos atuais não são fáceis, resolvemos elaborar uma campanha que vai decorrer durante todo o ano [2024]”, disse hoje, numa conferência de imprensa, o presidente da Câmara de Penacova, Álvaro Coimbra.

Com o slogan “O que cá comprar, cá fica!”, todos os interessados podem fazer compras nos estabelecimentos aderentes à iniciativa e, em troca, recebem um ‘voucher’ para poderem reinvestir nas lojas.

Aderiram à campanha 125 estabelecimentos de todo o concelho, desde restaurantes, cabeleireiros, lojas de vestuário, calçado e informática, padarias, talhos, papelarias, óticas e cafés, que vão estar identificados com um autocolante na vitrina do edifício.

“É uma campanha que pretende, sobretudo, impulsionar o comércio local, estimular as vendas e incentivar os nossos munícipes, os habitantes do concelho, para que comprem nas nossas lojas”, afirmou o autarca.

Por cada 10 euros em compras, as pessoas recebem um selo que colocam num cartão, sendo que, quando esse cartão possuir cinco selos é colocado numa tômbola para sorteios mensais de cinco ‘vouchers’ com duração de um ano – um no valor de 200 euros, dois no valor de 100 e dois no valor de 50 euros.

Os prémios mensais totalizam uma verba de 6.500 euros, no entanto, o autarca admitiu a possibilidade desses valores virem a ser reforçados consoante a adesão dos cidadãos.

A esta ação está associada uma campanha de publicidade, no valor de 3.500 euros, com vídeos nas redes sociais da Câmara Municipal e com ‘outdoors’ nas três vilas - Penacova, Lorvão e São Pedro de Alva.

O município de Penacova preparou ainda brindes, como por exemplo sacos, que foram distribuídos pelos 125 estabelecimentos.

“Quase a totalidade dos estabelecimentos do concelho aderiram à campanha, portanto, esses 125 não andarão muito longe do número total existente atualmente”, apontou.

Hoje é o dia de arranque da campanha a contar para o sorteio que vai acontecer em dezembro.

A tômbola para a colocação dos cartões estará no átrio da Câmara Municipal de Penacova.