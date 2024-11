Pelo menos 16 pessoas, incluindo duas crianças, morreram quando parte de um penhasco desabou sobre um barco atracado na margem do rio Tsiribihina, no oeste de Madagáscar, disseram as autoridades locais esta quinta-feira.

O acidente ocorreu na noite de terça-feira nas margens na região de Menabe no país insular localizado na costa sudeste de África.

"Havia 26 passageiros e 16 deles morreram", confirmaram os guardas.

O barco de passageiros fez escala durante a noite em Belo sur Tsiribihina, a cerca de 320 km a sudoeste da capital Antananarivo, para que os passageiros pudessem descansar e jantar numa aldeia, informou o L'Express Madagascar.

Quatro das vítimas pertenciam à mesma família e transportavam dois mortos em caixões no momento do acidente, segundo o site.