O relatório, divulgado na tarde de quarta-feira, 23 de outubro, em algumas capitais europeias (entre as quais Lisboa e Londres, onde foi apresentado no Parlamento britânico) apresenta outras conclusões: em várias zonas de África, os cristãos são ameaçados sobretudo por grupos islamitas; situações como as das Filipinas ou do Sul e Leste da Ásia mostram que a ameaça provem em simultâneo dos grupos que se reivindicam do islão radical, do nacionalismo populista e dos regimes autoritários.

A outra região onde se verificam mais perseguições e mortes é a África Central. Na apresentação do documento em Lisboa, que contou com a participação do ex-ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Portas, o padre nigeriano Gideon Obasogie, da diocese de Maiduguri, testemunhou as situações dramáticas e o terror vividos na zona onde vive, que tem sido atacada pelo Boko Haram. O relatório recorda que se calcula que, em 2018, mais de 3700 cristãos terão sido mortos naquele país.

“Há um silêncio estranho, porque não se fala destas coisas”, disse o padre Obasogie, que referiu o muito que há a fazer nas zonas que a violência terrorista mais atingiu: reconstruir igrejas, capelas, seminários e outras estruturas é importante, disse, mas “reconstruir a vida das pessoas” é o mais necessário. O que faz com que se devam “substituir sentimentos de ódio e vingança pela reconciliação”.

Na África, a AIS regista problemas graves em países como a República Centro-Africana, Burkina Faso, Mali, Níger e Tanzânia, bem como Madagáscar e, mais recentemente, também Moçambique, com episódios de violência, sobretudo no norte do país.

AIS aponta o cristianismo como “a religião mais perseguida do mundo”

Num pequeno filme de resumo do relatório, que o 7MARGENS também divulgou, a AIS aponta o cristianismo como “a religião mais perseguida do mundo”, mas de cuja dimensão não há uma ideia muito clara. E acrescenta-se que, em países como o Sudão, Marrocos ou Eritreia, “a principal ameaça para os cristãos vem do Estado, com renovados actos de repressão”, ao mesmo tempo que se recorda “dois dos ataques mais graves contra cristãos” ocorridos entre 2017 e 2019, que ocorreram no Sri Lanka e nas Filipinas, provocando centenas de feridos e mortos.