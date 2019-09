"Estamos a preparar-nos para partir", disse à agência de notícias France-Presse o diretor da Stena Bulk, Erick Hanell, entidade proprietária da Stena Impero, que navega sob bandeira britânica, dois dias após as autoridades iranianas terem anunciado o fim do processo que levou o navio a ser apresado.

O navio de 183 metros, apresado em 19 de julho pela Guarda Revolucionária iraniana, o exército ideológico da República Islâmica, foi levado para o porto de Bandar Abbas, no sul do país, com uma tripulação de 23 pessoas a bordo. Sete deles foram libertados em 4 de setembro.

As autoridades iranianas acusaram o navio de ignorar pedidos de socorro e de desligar um sistema de comunicação após colidir com uma embarcação de pesca.

O episódio ocorreu poucas horas depois de um tribunal de Gibraltar anunciar o prolongamento da apreensão do Grace 1, um petroleiro iraniano retido em 4 de julho pela polícia e pela alfândega deste território britânico, localizado no extremo sul de Espanha. O Irão negou sempre que a resposta tenha sido uma retaliação.