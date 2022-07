"A Polícia Judiciária, através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, no âmbito de uma investigação iniciada há apenas quatro meses, procedeu à identificação, localização e apreensão de obras de arte sacra furtadas do interior de diversas igrejas e capelas portuguesas", pode ler-se no comunicado divulgado.

Em causa estão "18 imagens sacras, 12 coroas em prata, 7 resplendores em prata, 1 quadro religioso, 1 turíbulo em prata e 1 peanha de santo, num total de 40 peças".

As peças foram encontradas após "ações de fiscalização, incidindo sobre leiloeiras, antiquários e recetadores suspeitos". Segundo a PJ, "as 40 obras de arte sacra agora apreendidas foram avaliadas em cerca de 150 000 € e fazem parte do espólio de diversas igrejas e capelas, situadas na região centro e norte de Portugal".

Um suspeito foi" constituído arguido no inquérito" e "a investigação prossegue no sentido da cabal identificação de outros suspeitos de recetação e posterior transação de obras de arte da mesma natureza, bem como da localização de outras obras de arte que estejam nas mesmas circunstâncias".

"Em paralelo, a Policia Judiciária encontra-se a desenvolver contactos com a Igreja Católica, tendo em vista o adequado procedimento de devolução das peças furtadas e a sua restituição aos locais de origem", é ainda explicado pelas autoridades.