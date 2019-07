“Cerca de três semanas antes do que no ano letivo anterior, já começaram a ser emitidos os primeiros ‘vouchers’ relativos aos manuais escolares dos 2.º, 3.º, 4.º, 6.º, 8.º, 9.º e 11.º (anos de continuidade). Os restantes anos de escolaridade começam a ter os ‘vouchers’ disponíveis a partir de agosto. Estes ‘vouchers’ permitem o levantamento dos manuais nas livrarias aderentes ou nas escolas, conforme se trate de manuais novos ou reutilizados. A distribuição dos manuais reutilizados é feita aleatoriamente pela plataforma Mega”, lê-se no comunicado do ME.

Segundo o Ministério, os ‘vouchers’ ficam disponíveis à medida que as escolas exportam os dados dos alunos para a plataforma eletrónica Mega, um processo que “prossegue até setembro, com o objetivo de que os alunos possam ter os seus manuais para o próximo ano letivo”.

O comunicado refere que a taxa de reutilização de manuais escolares ronda os 50%, dados que já haviam sido avançados pelo ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, no parlamento.

“As escolas de todo o país envolveram-se de forma determinante na reutilização dos manuais escolares, elemento fundamental de sustentabilidade ambiental e financeira da medida da gratuitidade dos manuais escolares. A taxa média de reutilização ultrapassa aos 50%, havendo muitos Agrupamentos de Escola/Escolas Não Agrupadas que registaram taxas superiores a 80%”, refere o documento.