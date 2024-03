O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, anunciou hoje que irá propor ao parlamento que vote a favor do reconhecimento do Estado Palestiniano até ao final do seu mandato, em 2027.

"Durante esta legislatura irei propor ao parlamento que a Espanha reconheça o Estado Palestiniano", declarou Sanchez num evento organizado pelo Partido Socialista em Bilbau, no norte de Espanha. "Fá-lo-emos por convicção moral, porque se trata de uma causa justa, mas também porque é a única forma de dois Estados, Israel e Palestina, poderem coexistir em paz e em segurança", explicou. Sanchez, que foi reeleito em novembro de 2023, já tinha manifestado o desejo de reconhecer um estado palestiniano, mas sem, até agora, dizer quando. No seio da União Europeia, a Espanha tem sido uma das vozes mais críticas em relação a Israel desde o início da guerra desencadeada pelo sangrento ataque do Hamas a 07 de outubro em solo israelita. Esta posição levou a uma forte tensão diplomática entre os dois países, com Israel a chamar o seu embaixador em Espanha em novembro para protestar contra o que Sanchez descreveu como observações "escandalosas". A embaixadora retomou recentemente as suas funções.