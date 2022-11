Galeazzo Bignami, eleito como parte da lista do partido pós-fascista Fratelli d'Italia (Irmãos da Itália), da primeira-ministra Giorgia Meloni, foi nomeado vice-ministro das Infraestruturas esta segunda-feira.

Em 2005, o advogado de 47 anos foi fotografado em uma festa, de terno preto e com uma braçadeira com uma suástica.

No Twitter, o deputado do Partido Democrático Marco Furfaro disse que a nomeação é uma "ofensa, uma indecência contra a Constituição, a memória, a História e para as vítimas da suástica".

Em comunicado, Bignami defendeu-se, condenando "todas as formas de totalitarismo, de expressões liberticidas e antidemocráticas" e classificou o nazismo como "mal absoluto".

Segundo ele, a foto de 2005 foi tirada "num contexto privado". O deputado acrescentou que se desculpou "mais de uma vez".