Equipas do Salvamento Marítimo espanhol resgataram e levaram hoje para Motril, no sul de Espanha, 35 pessoas de origem subsariana, que se encontravam numa embarcação ao largo da ilha de Alborán, no mar Mediterrâneo.

Os migrantes, que se encontram em bom estado de saúde, chegaram ao porto da província de Granada, onde foram recebidos pela Cruz Vermelha, que providenciou os primeiros cuidados sanitários e alimentos. Depois, os migrantes foram enviados para o centro de acolhimento da polícia da localidade, onde ficarão nas próximas 72 horas. Esta é a segunda embarcação que chegou ao porto de Motril nas últimas 24 horas. A anterior transportava 16 pessoas de origem magrebina.