Uma fonte policial disse à agência France Presse que, segundo os primeiros elementos recolhidos, a viatura circulava em contramão quando foi intercetada pela polícia.

O condutor terá então alegadamente tentado atropelar os agentes, que dispararam.

O incidente aconteceu na Pont-Neuf, no centro de Paris, na noite da reeleição de Emmanuel Macron como presidente francês.

Poucas horas antes dos disparos, cerca de dois mil apoiantes tinham-se juntado para comemorar a vitória de Macron no Champ de Mars, localizado a cerca de dois quilómetros de distância.

A procuradora-geral de Paris, Laure Beccuau, chegou por volta da 1h30 (0h30 em Lisboa) ao local.

As armas utilizadas no incidente foram apreendidas e foi aberto um inquérito por “tentativa de homicídio doloso contra pessoas que exercem autoridade pública”.

O centrista Emmanuel Macron foi no domingo reeleito Presidente de França, obtendo 58,55% dos votos na segunda volta das eleições, contra 41,45% de Marine Le Pen, a candidata de extrema-direita, segundo resultados oficiais definitivos divulgados hoje pelo Ministério do Interior francês.

Em 2017, a primeira vez que os dois se enfrentaram nas eleições presidenciais, Emmanuel Macron venceu com 66,10% dos votos, contra 33,90% de Marine Le Pen, ou seja com uma vantagem significativamente mais clara do que nas eleições de domingo.