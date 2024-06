Vinte quilos de pescado e três artes de pesca foram apreendidas na madrugada de hoje, numa ação policial dedicada à pesca furtiva, no troço internacional do rio Minho, no concelho de Monção, anunciou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

Ponte da aldeia de Riba de Mouro, Monção, Viana do Castelo. ESTELA SILVA/LUSA Lusa