O projeto de resolução do PEV, que propunha um “regime transitório para a aposentação voluntária de docentes e educadores com 40 ou mais anos de serviço” foi rejeitado com os votos contra do PS, PSD e CDS-PP e os votos favoráveis do PEV, PAN, PCP e BE.

O diploma previa ainda o início de negociações para a criação de um regime de aposentação que tenha como único requisito 36 anos de serviço e de descontos.

Com votação idêntica foi chumbado o projeto de resolução do PCP que recomendava a consideração de “regimes específicos de aposentação para os professores e educadores e de mais trabalhadores da administração pública”, alegando o impacto nos profissionais e na qualidade de ensino do “desgaste físico e psicológico” da profissão.

O diploma do PCP pretendia também o acesso à reforma sem penalizações ou reduções para os trabalhadores com longas carreiras contributivas que tenham um mínimo de 40 anos de contribuições.