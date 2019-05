No discurso que antecedeu a passagem dos finalistas pela tribuna de honra, a Praxe do Porto teceu duras críticas à forma como a cidade está a tratar a Academia. Da falta de alojamento à insegurança no Pólo Universitário, sem esquecer alegadas dificuldades na requisição de espaços municipais para os eventos.

O protesto passou pela afirmação de que pelo menos aqueles veteranos estavam a manifestar-se e que os finalistas passariam em silêncio diante dos convidados.

Videira considera que algumas das críticas são válidas, e diz que “o cortejo é um momento de sátira e é normal haver um momento de sátira e crítica política”. Para o dirigente, “o problema não se coloca no conteúdo, mas na forma”.

À agência Lusa, confrontado com esta posição da FAP, o ‘Dux Veteranorum’ da Academia do Porto, Américo Martins, assumiu que o momento escolhido para demonstrar desagrado “talvez” não tenha sido o mais indicado. “O momento talvez não tenha sido o certo, mas foi uma manifestação de um estado de alma e de um sentimento”, sublinhou.

Ainda segundo a Lusa, Américo Martins considerou que aquele momento devia ter sido coordenado ou comunicado à FAP porque é quem representa os estudantes. Apesar de admitir que a situação foi “irrefletida”, o ‘Dux Veteranorum’ realçou que as razões que motivaram o protesto são “justas e válidas”, cita a mesma fonte.

O presidente da Federação Académica diz acolher “algumas das questões levantadas e algumas das problemáticas na intervenção feita”. Porém, concorda com a atitude do presidente da câmara e do reitor — atitude que a direção da FAP acompanhou.

Também a direção da FAP abandonou o cortejo por os seus elementos se terem sentido “desrespeitados”, uma vez que, afirma também João Pedro Videira, a FAP tem feito um esforço com os seus parceiros — como a câmara ou as instituições de ensino superior — "para mitigar todos aqueles problemas: seja ao nível do alojamento, seja ao nível da segurança no Pólo da Asprela, seja ao nível do compromisso com a cidade".

Recorde-se que nas últimas semanas vários estudantes das faculdades no Pólo da Asprela, junto ao Hospital de São João, se têm queixado de insegurança devido aos vários assaltos na zona. O tema foi esta semana levado por um aluno da Faculdade de Engenharia à reunião do executivo.

Com a FAP a celebrar trinta anos em 2019, Videira diz que este "é um ano de celebração, não um ano de virarmos costas à cidade”. Mas o ano de celebração está a ser manchado por vários incidentes nesta semana da Queima.

Esta terça-feira, para além da polémica em torno do abandono da tribuna, vieram a público vídeos que mostram vários excessos nas barraquinhas do Queimódromo. Uma jovem foi também hoje encontrada inconsciente e semi-nua nas imediações do recinto da festa académica.

O dirigente da FAP diz que "tem havido mais situações, com mais exposição mediática", mas acredita que, para a Federação Académica, "tem sido um grande ano". "A Queima das Fitas está a ter algumas questões pontuais, mas acreditamos que vamos dar a resposta certa, na medida certa, com o comportamento certo que a Academia merece”, conclui.

O SAPO24 tentou falar com António Martins, logo após o incidente, porém, o responsável pela Praxe do Porto não se mostrou disponível, remetendo contacto para mais tarde — contacto esse que até ao momento da publicação deste texto ainda não foi possível.