“Trata-se de incluir os terrenos confinantes com o Teatro do Campo Alegre e com o Centro de Astrofísica da Universidade do Porto, classificados como ‘área de equipamento’ e onde futuras intervenções devem ter em consideração a presença da ponte”, descreve a Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) nos “elementos relevantes” para a auscultação de interessados que termina a 11 de setembro, disponíveis na página oficial.

O documento explica que “o alargamento do traçado da ZEP na zona norte” foi feito a 07 de outubro de 2013, cerca de quatro meses após a classificação da travessia, “na sequência de reflexões mantidas com os serviços da Câmara do Porto” pela Direção Regional de Cultura do Norte (DRCN).

“Logo em 2013, propusemos o alargamento da ZEP para norte (no Porto), de modo a incluir um lote de terrenos muito próximos do monumento, onde eventuais construções podem ter implicações na fruição do imóvel”, justifica a DRCN.

Foi então que “o processo foi devolvido por despacho de 13 de novembro de 2013 da diretora geral do Património Cultural”.

Cerca de quatro anos depois, em março de 2017, a DRCN voltaria a contactar as câmaras do Porto e de Gaia para “eventual pronúncia”.

Nesse ano, a proposta de ZEP ficou sem o contributo da autarquia portuense, porque um ofício daquela câmara de 21 de abril de 2017, a solicitar “uma reunião sobre a proposta”, não foi recebido pela DRCN.