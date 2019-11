Por seu lado, “a segunda condição que Portugal entende ser absolutamente essencial para que o trabalho resulte é a consciência de que o axioma base de que todos partimos é de que o laço transatlântico é a base da defesa coletiva”.

Já a terceira condição “diz particularmente respeito aos europeus” e centra-se no facto de os esforços que os Estados-membros estão a fazer para aumentar o investimento na defesa devem servir “não para enfraquecer a NATO, não para criar outra coisa ao lado da NATO, mas sim para reforçar o pilar europeu da NATO”.

O chefe da diplomacia alemã, Heiko Maas, propôs hoje aos seus homólogos na NATO a criação de um comité de peritos para revitalizar o “debate político” e “desenvolver uma visão comum”, de forma a “recuperar a confiança" entre os aliados.

A intenção de foi divulgada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão ainda antes de o governante viajar para Bruxelas.

A proposta está a ser encarada como uma clarificação da posição de Berlim perante as recentes declarações do Presidente francês, Emmanuel Macron, que considerou, numa entrevista à revista britânica The Economist, que “a NATO está em morte cerebral” e é necessário desenvolver uma defesa europeia autónoma.

Falando sobre tais declarações, Augusto Santos Silva classificou-as como “inoportunas e bastante exageradas”, mas admitiu entender “o sentido” destas palavras, que visam “sacudir as águas” e obrigar a uma reflexão sobre a NATO.