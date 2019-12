Com a pior posição de sempre, Portugal está agora no 25.º lugar, o que corresponde a um desempenho médio (era de desempenho alto em 2018), destacando-se apenas, pela positiva, em relação às políticas climáticas.

Embora Portugal apareça na posição 25, o país é o 22.º da lista apresentada hoje. Como? Os três primeiros lugares, correspondentes a quem alcançasse um desempenho "muito alto", encontram-se vazios. Diz o relatório: "Nenhum país está a fazer o suficiente para prevenir alterações climáticas perigosas".

O Índice CCPI 2020 (Climate Change Performance Index) é divulgado hoje em Madrid no âmbito da cimeira do clima (COP25), que decorre na capital espanhola até sexta-feira.

Na categoria de emissões de gases com efeito de estufa, Portugal tem uma classificação muito baixa especialmente pelo aumento das emissões entre 2012 e 2017 (no ano passado reduziu 09% as emissões de dióxido de carbono, a maior redução da União Europeia).

“O fim da crise económica refletiu-se no aumento do uso e das emissões de energia, e especialmente os efeitos das alterações climáticas amplificando as secas, são as principais causas para a queda no ranking”, refere o documento.

Nele lembra-se também os grandes incêndios de 2017, e diz-se que devido às secas o país não pode recorrer à energia hidroelétrica da mesma forma e ao contrário teve de usar os combustíveis fósseis, o que justifica a baixa classificação na categoria das energias renováveis e uso de energia.