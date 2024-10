O projeto integra a iniciativa Reskiling for Employment (R4E) da European Roundtable for Industry (ERT), associação que reúne cerca de 60 líderes das maiores empresas europeias, entre as quais a portuguesa Sonae e a espanhola Telefónica. Esta plataforma pioneira, que recorre a inteligência artificial, está aberta a todas as empresas e entidades que queiram aderir à iniciativa e tem a aspiração de se expandir para outros países europeus.

"A NCN é uma plataforma inovadora dedicada à valorização e requalificação dos recursos humanos, procurando ligar candidatos a vagas, através de uma proposta de formação integral, avalizada pela própria indústria e desenvolvida por fornecedores de confiança. Utilizando inteligência artificial, a NCN permite desenhar uma rota de formação mais eficaz para os candidatos, tendo por base as suas competências e motivações profissionais e as vagas a preencher no mercado de trabalho. Esse percurso inclui a sugestão de programas de formação e requalificação de fornecedores verificados, aos quais também é possível aceder diretamente na plataforma. As formações constantes na plataforma são alvo de avaliação e curadoria, distinguindo-se pela elevada taxa de empregabilidade e por integrarem o leque de profissões de futuro. A plataforma disponibiliza ainda oportunidades de emprego por empresas que procuram profissionais com competências nas áreas de formação selecionadas", lê-se no comunicado.

Cláudia Azevedo, CEO da Sonae e membro da ERT, realça que “a inteligência artificial, a digitalização e a transição verde requerem novas competências, pelo que é importante acelerar a requalificação das pessoas para os empregos do futuro. A plataforma NCN pretende apoiar as pessoas nesta sua evolução pessoal e profissional, disponibilizando uma oferta formativa de entidades reconhecidas e oportunidades de trabalho reais após a conclusão da formação. Ao juntar na mesma plataforma todo o ecossistema, estamos a contribuir para a competitividade das empresas e da economia europeia, bem como para a qualidade de vida das pessoas”.

Marta Cunha, coordenadora da iniciativa Reskilling 4 Employment em Portugal, acrescenta que “a NCN é a chave para abrir novas carreiras em setores com elevada procura. O nosso compromisso é capacitar pessoas com programas de requalificação cuidadosamente selecionados e oportunidades de emprego reais. A nossa missão é aproximar quem procura um novo futuro profissional, das exigências de um mercado em constante evolução, assegurando uma transição suave para novos caminhos profissionais. Juntos, estamos mais perto de responder à urgente necessidade de requalificar mais de 700 mil profissionais em Portugal”.

Candidatos beneficiam de ajuda na definição da carreira e elevada empregabilidade

A NCN está disponível em Portugal através da página https://newcareernetwork.pt e pretende ajudar as pessoas que "pretendem mudar de rumo profissional", oferecendo uma ferramenta que pode ajudar a definir as competências necessárias e a planear os próximos passos na carreira, identificando as lacunas de competências e sugerindo formações adequadas para superá-las.

A oferta formativa, cuidadosamente selecionada, conta já com 39 cursos de diversas entidades. Entre os cursos disponibilizados, em áreas como Digital, Agricultura, Indústria e Saúde, estão “Data Science & AI”, “Data Analyst”, “Software Development”, “Programação Full Stack”, “UX/UI Design”, “Cybersecurity”, “Quality Assurance”, “Especialista em Automação, Robótica e Controlo Industrial”, “Auxiliar de Ação Médica”, “Eletromecânico de Manutenção Industrial” ou “Operador Agrícola Especializado”. As formações são ministradas por entidades como a Code for All, Escola 42, TechOf, Le Wagon, Ironhack, Porto Tech Hub e ISQ. A oferta inclui ainda cursos do IEFP - PRO_MOV, iniciativa no âmbito do R4E em Portugal que junta empresas e Estado com o objetivo de ajudar na requalificação das pessoas para os empregos de futuro.

Os já "graduados" pelos cursos selecionados podem disponibilizar o seu currículo vitae às empresas que integram a plataforma, bem como encontrar vagas de emprego, criando um círculo virtuoso de requalificação.