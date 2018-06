“Cada um [dos países] acolherá de acordo com a sua capacidade e não quero dar números agora, porque antes temos de ver as pessoas a bordo, o seu risco e situação. Temos de estudar cada caso e o número de menores desacompanhados”, disse.

O chefe do governo maltês convocou a imprensa para anunciar que o navio, que transporta mais de 200 migrantes, foi autorizado a aportar em Malta, onde é esperado ao final do dia.

“Não serão acolhidos aqueles que não cumprirem os requisitos”, disse.

O navio, operado pela organização não-governamental alemã Lifeline Mission e de pavilhão holandês, navega há seis dias com 230 migrantes resgatados perto das costas da Líbia, no Mediterrâneo.

O chefe do governo maltês disse ainda que as autoridades vão investigar a legalidade do registo do navio, depois de a Holanda ter negado autorização para ter pavilhão holandês, e a sua ação no mar, incluindo as suspeitas de que terá desligado os dispositivos de posicionamento.

Muscat disse ainda que a situação “foi causada pela decisão do capitão do navio, que agiu contra as regras de direito internacional” e ignorou as ordens da guarda costeira italiana de os colocar sob responsabilidade da guarda costeira líbia.