“Para além da reunião dos líderes de Portugal, Espanha e França, num encontro que penso que será marcante entre os três países, um dos aspetos muito importantes é o assinar-se um protocolo e um acordo sobre as interligações com uma meta muito ambiciosa”, disse em declarações à agência Lusa o ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral.

De acordo com o governante, “hoje as interligações entre a Península Ibérica e França correspondem a pouco mais de 2% do consumo de Portugal e Espanha”, pelo que com a infraestrutura prevista no acordo haverá “um aumento dessa capacidade de interligação para 15%” em 2030.

Este projeto envolve Portugal, Espanha e França e tem o intuito e cumprir a meta europeia de 10% do nível de interligações elétricas até 2020, prevendo ligações entre Portugal e Espanha (pela Galiza) e Espanha e França (pelo Golfo da Biscaia e pelos Pirenéus).

Com a assinatura na cimeira em Lisboa, os países comprometem-se a avançar “já no próximo ano” com a interligação no Golfo da Biscaia, fazendo “estudos e os lançamentos de concursos, que são processos complicados”, explicou à Lusa Caldeira Cabral.

Contudo, ressalvou que, para atingir a meta dos 15% de interconexão, serão necessários “projetos adicionais”.

O ministro da Economia lembrou que esta era há muito uma ambição de Portugal e Espanha: “Quando entrámos para o Governo, este processo arrastava-se há muitos anos, mas estava parado, e o que fizemos foi colocar este como um aspeto importante, nomeadamente no pacote das energias limpas para todos os europeus”.