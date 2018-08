A cooperação portuguesa entregou hoje ao Ministério da Saúde de São Tomé um lote de medicamentos e consumíveis avaliado em cerca de 40 mil euros, indicou fonte oficial.

Esses medicamentos foram entregues no quadro do projeto ‘Saúde para Todos’ e somam-se a outro lote já recebido, no âmbito de um apoio anual que totaliza mais de 78 mil euros.

Fonte hospitalar disse aos jornalistas que, nos últimos meses, o principal hospital do país, Aires de Menezes, “tem-se confrontado com carências de medicamentos diversos”.

A diretora dos Cuidados de Saúde, Mariza Conceição, agradeceu o gesto da cooperação portuguesa, sublinhando que “este lote de medicamentos vem, em grande medida, fortalecer o sistema nacional de saúde no que diz respeito aos cuidados de saúde primários”.

Desde 2005 que Portugal tem dado apoio a São Tomé e Príncipe na área da saúde, que inclui o envio trimestral de equipas médicas especializadas e fornecimento de medicamentos.

“É sempre com grande satisfação que podemos contribuir pela reposição de ‘stock’ para a melhoria da qualidade de saúde em São Tomé e Príncipe”, disse o responsável consular da embaixada de Portugal na capital são-tomense.