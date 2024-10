De acordo com uma nota da ASJP, a 66.ª edição da reunião da UIM-IAJ decidiu atribuir por unanimidade a organização da 68.ª edição deste encontro mundial a Portugal para daqui a dois anos, o que vai trazer ao país representantes dos 96 membros da organização.

“É com alegria e grande sentido de responsabilidade que a ASJP acolhe esta missão de receber juízes de todo o mundo num país com uma tradição na defesa dos direitos humanos e da independência judicial. Simultaneamente, sentimos orgulho por ter havido unanimidade na decisão”, disse o vice-presidente da ASJP Maximiano do Vale.

A UIM-IAJ foi fundada na Áustria, em 1953, agregando numa organização internacional as associações nacionais de magistrados judiciais dos cinco continentes, sob o objetivo de defender a independência do poder judicial para o exercício da função jurisdicional e para a garantia dos direitos humanos e da liberdade.

Com assento consultivo nas Nações Unidas e no Conselho da Europa, é composta por associações de 96 países de todo o mundo, com quatro grupos regionais: Associação Europeia de Juízes (AEJ), com associações de 44 países; Grupo Ibero-Americano (IBA), com associações de 18 países; Grupo Africano, com associações de 20 países; e Grupo da Ásia, América do Norte e Oceania (ANAO), com associações de 14 países.

A ASJP integra a Associação Europeia de Juízes e o Grupo Ibero-Americano.