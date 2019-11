De acordo com Sónia Duval, Portugal apresenta uma prevalência desta doença acima da média da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (que congrega 36 países), contribuindo para essa realidade fenómenos como o sedentarismo, alguns hábitos alimentares e a obesidade e excesso de peso da população.

Na apresentação de dados estatísticos que irão constar do Relatório do Programa Nacional para a Diabetes, que será divulgado até final do ano, Sónia Duval indicou que a prevalência da diabetes em Portugal é de 9,9 contra 6,4 de média da OCDE.

Estes elementos foram divulgados numa sessão realizada no auditório do INFARMED/Instituto da Farmácia e do Medicamento, em Lisboa, na presença do secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, que, à semelhança de Sónia Duval, indicou que a percentagem de mortes por diabetes em Portugal tem vindo a reduzir, mas a admissão hospitalar devido a esta doença tem aumentado.

Sónia Duval e António Sales sublinharam que o verdadeiro problema das diabetes está nas complicações e consequências desta doença que pode provocar a cegueira, doenças renais, enfartes, acidentes vasculares cerebrais (AVC) e amputações de membros.