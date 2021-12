Numa lista de 95 escolas de negócios europeias, elaborada anualmente pelo Financial Times (FT), a Nova School of Business & Economics (Nova SBE) (na 27.ª posição) e a Católica-Lisbon (na 29.ª) estão no Top 30 do ranking de 2021.

Fazem ainda parte da lista do FT a Porto Business School (66.ª) e a ISCTE Business School (77.ª).

O ranking geral volta a a liderado pela França, com a escola HEC Paris, seguida pelo Reino Unido, com a London Business School.

Para a pontuação global conta o desempenho de cada escola num conjunto de cinco classificações principais nas quais a instituição participa, como MBA, Formação Executiva, Mestrado em Gestão e EMBA.

Entre as escolas portuguesas, a Nova SBE consegue a melhor classificação por ranking das áreas formativas. No MBA ficou em 24.º lugar; no "Mestrado em Gestão" ocupa a 22.º posição; e na "Formação de Executivos" em programas abertos e em programas customizados conseguiu a 26.ª e 29.ª classificação, respetivamente.