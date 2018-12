O representante permanente do Brasil junto da ONU, Mauro Vieira, considerou que as aulas, dadas por José Carlos Adão, do Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, e por uma professora brasileira, representam a “diversidade da língua e da forma de pensar” em cada um dos países de língua portuguesa e da “cultura, culinária, turismo”, tornando-se uma “plataforma excelente de divulgação e introdução do idioma português”.

Mauro Vieira disse ainda que os países de língua portuguesa, localizados em quatro continentes, “estão num bom momento de desenvolvimento económico e isso, obviamente, expõe os países mais aos contactos com o exterior”.

A ideia surgiu com a vinda do presidente do Camões, Luís Faro Ramos, a Nova Iorque, no Dia da Língua Portuguesa nas Nações Unidas, em 05 de maio, e foi oficialmente anunciada em 10 de outubro, em Lisboa, pelos ministros dos Negócios Estrangeiros português e brasileiro.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, desejou felicidades e sucesso ao projeto e, dirigindo-se aos diplomatas presentes, declarou que o momento era “uma grande alegria” e demonstrando o desejo de que o ensino da língua tenha sequência “no sentido de aumentar a utilização do português no sistema das Nações Unidas”.

Os custos da manutenção do curso e dos professores são suportados pelas missões permanentes de Portugal e do Brasil junto da ONU e a cooperação estabelecida neste protocolo é acompanhada pelo coordenador do Ensino de Português nos Estados Unidos da América.

O professor responsável pelo curso de português, José Carlos Adão, informou que são lecionados três níveis de português, correspondendo ao ensino primário, básico e secundário.