A medida será posta em prática entre 11 de maio e 15 de junho e entre 15 de setembro e 31 de outubro e abrangerá ainda a vizinha praia do Poço da Cruz, que foi também distinguida com o galardão ambiental Bandeira Azul.

Durante o período oficial da época balnear, a segurança dos banhistas será assegurada pelos meios tradicionais, em articulação com o Instituto de Socorro a Náufragos.

"Com as cada vez mais frequentes e prolongadas visitas do público às praias do concelho de Mira, existe uma crescente preocupação com o bem-estar dos seus utentes e a crescente implementação de uma cultura de segurança e informação nesses espaços", justifica o presidente da Câmara, Raul Almeida.

O autarca reforça que "é da maior importância que, em caso de risco e, especialmente, quando existe a necessidade de uma ação incisiva em situações de emergência, essa ação esteja devidamente acautelada", acrescentando que "tão importante quanto a capacidade de resposta é a aplicação de uma atitude preventiva que evite riscos para o público e o faça sentir seguro".

Designado como Serviço de Prevenção ao Afogamento, o projeto resulta de um protocolo celebrado entre a autarquia e a ADAMASTOR - Associação de Nadadores Salvadores de Mira.

No âmbito do protocolo, uma equipa de Nadadores Salvadores "pode ser ativada nos períodos em que haja condições apropriadas à prática balnear, em situações nas quais sejam necessários elementos para prevenção aquática, situações que sejam classificadas como tendo risco de afogamento, ou qualquer outro enquadramento válido, por forma a prestar assistência e a minimizar ao máximo as probabilidades de ocorrências em meio aquático ou até afogamentos".

Dado o seu vínculo de funcionamento, "esta equipa terá a mais-valia de já estar integrada a nível operacional, sendo um meio adicional devidamente contemplado no quadro municipal para o desempenho de funções específicas", explicita Raul Almeida.

O acordo inclui a cedência de uma moto-quatro pelo município à Associação, o pagamento do combustível para o seu funcionamento, dois nadadores-salvadores, bem como o restante material necessário para o exercício das funções.

"Estamos sempre a tentar melhorar as condições das nossas praias, sobretudo a Praia de Mira, a única do mundo que sempre recebeu a Bandeira Azul desde que o galardão começou a ser distribuído, já lá vão 33 verões", reforça Raul Almeida, que promete mais novidades para este ano.

Antes do arranque da época balnear, a autarquia espera ter concluído um novo passadiço na Praia de Mira, com uma extensão de 680 metros, investimento de 145 mil euros financiado em 85% por fundos comunitários, revelou o presidente do município.

A intervenção visa recuperar o sistema dunar entre a duna a sul da marginal, junto ao restaurante Caçanito, e o último apoio da praia, junto ao molhe sul, permitindo o acesso ao areal a pessoas com mobilidade condicionada.