Na segunda-feira, a autarquia tinha afirmado à Lusa, na sequência de uma denúncia feita no domingo, que se tinha tratado da rutura de um coletor público e que os dejetos não estavam ligados ao uso da casa de banho.

No entanto, falando na reunião pública do município, a decorrer hoje à tarde nos Paços do Concelho, Fernando Medina (PS) esclareceu que a presença de dejetos junto ao Panorâmico de Monsanto ocorreu devido a “um erro do município” que “não deveria ter acontecido”.

“A razão do acidente foi o facto de a conduta não ter sido ligada diretamente à conduta de saneamento”, explicou Medina, acrescentando que a ligação foi feita “a um elemento de águas pluviais que faz as descargas dentro de Monsanto” e que “nunca devia ter sido utilizada para resíduos sólidos”.

O chefe do executivo municipal garantiu que, na sequência da denúncia de domingo, “foram de imediato desenvolvidas todas as medidas para a limpeza do local”, estando “em curso a avaliação dos motivos” do acidente.

Fernando Medina disse que conta ter até sexta-feira um relatório detalhado dos motivos desta rutura, o que irá permitir corrigir os procedimentos internos, nomeadamente passar a identificar os pontos de ligação.