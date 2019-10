Se possível, receberá ainda na terça-feira "o primeiro-ministro que vier a resultar em termos de indigitação da audição dos partidos", adiantou.

Marcelo Rebelo de Sousa referiu que, após o apuramento dos votos nos círculos da emigração, "terá de ser publicado o conjunto de resultados eleitorais [em Diário da República], reunir a Assembleia da República e só depois é que haverá a nomeação e posse do Governo".

Quanto à futura solução do Governo, o chefe de Estado declarou, em setembro de 2018, que não lhe "parece essencial" haver acordo escrito para a formação do próximo Governo, quando foi entrevistado pelo jornalista e comentador Daniel Oliveira no 'podcast' "Perguntar não ofende".

Em janeiro deste ano, em entrevista à agência Lusa, por ocasião dos três anos da sua eleição, Marcelo Rebelo de Sousa confirmou esta posição: "A mim faz-me alguma impressão haver a necessidade de acordo escrito para se garantir a duração da legislatura".

O Presidente da República distanciou-se assim do entendimento do seu antecessor, Cavaco Silva, que em 2015 exigiu ao PS certas garantias acordadas por escrito com PCP, BE e PEV para empossar o executivo minoritário de António Costa.

Em julho deste ano, Marcelo Rebelo de Sousa manifestou, contudo, o desejo de que o resultado das legislativas permitisse que "a governação não tenha de gerir à vista da costa com acordos pontuais e o sistema não fique debilitado por falta de imprescindível alternativa".

(Notícia atualizada às 13:30)