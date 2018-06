O Presidente de Angola, João Lourenço, vai discursar no Parlamento Europeu (PE), em Estrasburgo, na próxima quarta-feira, tornando-se o primeiro chefe de Estado angolano a efetuar uma visita oficial ao hemiciclo europeu.

Numa altura em que Angola exerce a presidência do órgão de cooperação nos domínios político, de defesa e segurança da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), João Lourenço deverá abordar temas como as relações e a cooperação entre União Europeia e Angola em vários domínios, o desenvolvimento, as migrações e a promoção da estabilidade e da paz no continente africano, de acordo com uma nota do PE.

A assembleia recorda que a parceria entre Angola e a União Europeia tem por base o Acordo de Parceria de Cotonu ACP-UE, devendo ter início em agosto próximo as negociações para a renovação deste acordo, que expira em fevereiro de 2020.

Entre o final de maio e início de junho, João Lourenço efetuou visitas oficiais a França e Bélgica, tendo sido já recebido em Bruxelas pelo presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk.