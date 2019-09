A autarquia recorda que António Silva Tiago e Mário Nuno Neves eram administradores da Tecmaia - uma empresa municipal que está em processo de liquidação - em representação da Câmara Municipal da Maia, “não auferindo sequer qualquer remuneração por essas funções”.

“A Autoridade Tributária [AT] entendeu imputar à empresa o pagamento de IVA no valor de 1,4 milhões de euros, decisão que a câmara contestou. A AT reverteu a obrigação de pagamento para os administradores, tendo a câmara, como decorre da lei, decidido efetuar o pagamento, numa deliberação que os dois autarcas não aprovaram, não tendo sequer participado na respetiva reunião de câmara”, sustenta a autarquia no comunicado, recordando que, “no entanto, aconselhados pelos advogados, [ambos] subscreveram a proposta que, de resto, nada tinha de vinculativo”.

Para os autarcas, “acresce que a própria AT, entretanto, já reconheceu o erro, em grande parte, tenho devolvido à câmara 814.857,20 euros, prosseguindo ainda o processo. Ou seja, a decisão que esteve na origem deste processo está a ser colocada em causa pela própria AT”.

“O Tribunal que condenou os autarcas em primeira instância recusou a dissolução dos órgãos municipais e não revogou a decisão tomada pela câmara”, concluem.

Esta decisão do TCAN confirma a proferida, em abril, pelo Tribunal Administrativo e Fiscal (TAF) do Porto.

Em causa está um processo movido pelo partido Juntos pelo Povo (JPP) que critica a assunção pela autarquia de uma dívida de 1,4 milhões de euros, que o Fisco imputara ao presidente da câmara, Silva Tiago, ao seu antecessor e atual presidente da Assembleia Municipal, Bragança Fernandes, bem como ao vereador Mário Neves, enquanto ex-administradores da extinta empresa municipal TECMAIA.

A decisão da primeira instância não abrange o ex-presidente da câmara e atual presidente da Assembleia Municipal da Maia, Bragança Fernandes.

Na ação, o JPP pediu também a dissolução da câmara e da assembleia municipal, com a consequente convocação de eleições autárquicas intercalares.