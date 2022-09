“Terminado o processo eleitoral, com o acórdão, de ontem [quinta-feira], do Tribunal Constitucional de Angola, o Presidente da República enviou uma carta ao Presidente João Lourenço, felicitando-o pela reeleição”, no sufrágio de 24 de agosto, segundo uma nota divulgada no site oficial da Presidência da República portuguesa.

Na nota, Marcelo Rebelo de Sousa também saúda “pelos resultados obtidos, o principal candidato opositor”, referindo-se a Adalberto da Costa Júnior, líder da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA).

O chefe de Estado português formula ainda votos de que “a vida política angolana se continue a desenvolver em clima de liberdade, de pluralismo e de tolerância”.