As tropas de Moscovo invadem a Checoslováquia na noite de 20 para 21 de agosto de 1968 pondo fim à "Primavera de Praga" e às reformas de Alexander Dubcek que tinha abolido a censura e autorizado o direito de reunião além de ter anunciado a preparação de novas propostas económicas motivando retaliações por parte do regime soviético liderado por Leonid Brejnev. O "sonho de um socialismo de rosto humano" chegava ao fim e fica marcado pela resistência dos civis contra os tanques soviéticos durante o mês de agosto provocando tensões políticas na Europa.

No dia 22 agosto de 1968, o embaixador de Portugal na República Federal da Alemanha (RFA), Homem de Mello, emite informações confidenciais sobre o encontro reservado entre o secretário de Estado norte-americano, Henry Kissinger, e “alguns dos mais cotados jornalistas alemães” sobre a invasão da Checoslováquia.

Com base em fontes governamentais e partidárias o embaixador apura que Kissinger, que se encontra de visita a Bona no dia da invasão da Checoslováquia pelas forças soviéticas, considera que a RFA deve prosseguir a “détente” com o Leste europeu, mas defendeu o chanceler social-democrata Willy Brandt (SPD) afirmando que concorda com as declarações de “apaziguamento”.

“Devo dizer que não sei até que ponto as declarações feitas por Kissinger traduzem o pensamento íntimo ou pretendem evitar maiores atritos no seio da coligação governamental. Contam-me de certos meios democratas-cristãos (CDU) que os pontos de vista são diferentes e preconizam atitudes mais duras”, escreve o embaixador.

Para Homem de Mello as supostas posições da CDU seriam bem compreendidas pela “grande maioria” da opinião pública alemã “muito chocada” pela invasão da Checoslováquia e que, segundo o embaixador, pergunta: “Quando chegará a vez de Berlim?”.