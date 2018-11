As distinções do ‘guia vermelho’ são equiparadas aos ‘óscares’ da gastronomia e têm três categorias: uma estrela (‘cozinha de grande finura, compensa parar’), duas estrelas (‘cozinha excecional, vale a pena o desvio’) e três estrelas (‘cozinha única, justifica a viagem’).

De acordo com um levantamento de Antonio e Juan Cancela, dois irmãos espanhóis que detêm uma das duas coleções integrais dos guias Michelin no mundo, o ‘Santa Luzia’ (Viana do Castelo) e o ‘Hotel Mesquita’ (Vila Nova de Famalicão) foram os primeiros restaurantes portugueses a receber a primeira distinção, em 1929, que mantiveram, ambos, durante sete anos.

Em 1936 surgiu a primeira atribuição de duas estrelas a um restaurante português, o Escondidinho (Porto), que manteve durante três anos. Depois, seria preciso esperar mais de 60 anos para o Vila Joya alcançar a mesma distinção, em 1999.

Dos restaurantes portugueses distinguidos na edição de 2018, o Henrique Leis (Almancil, ‘chef’ Henrique Leis) é o mais ‘antigo’, com uma estrela desde 2001, seguindo-se a Fortaleza do Guincho (Cascais, Miguel Rocha Vieira), desde 2002.

Atualmente, Portugal tem cinco restaurantes com duas estrelas Michelin: Vila Joya (‘chef’ Dieter Koschina); Ocean (Armação de Pêra, Hans Neuner); Belcanto (Lisboa, José Avillez), Il Gallo d’Oro (Funchal, Benôit Sinthon) e The Yeatman (Vila Nova de Gaia, Ricardo Costa), além de 18 restaurantes com uma estrela.

Na próxima quarta-feira, Lisboa acolhe, pela primeira vez, a gala de apresentação do Guia Michelin Espanha e Portugal, durante a qual serão anunciados quais os restaurantes que ganham, mantêm ou perdem estrelas na edição de 2019.

Durante a cerimónia, com cerca de 500 convidados, sete ‘chefs’ de restaurantes da região de Lisboa vão preparar um jantar: José Avillez (Belcanto, o único com duas estrelas na capital portuguesa), Henrique Sá Pessoa (Alma), Joachim Koerper (Eleven), João Rodrigues (Feitoria), Miguel Rocha Vieira (Fortaleza do Guincho), Sergi Arola (LAB) e Alexandre Silva (Loco), todos com uma estrela.