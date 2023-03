O convite foi primeiro avançado pelo jornal El País e depois confirmado pelo Ministro da Presidência Felix Bolaños na estação de rádio Cadena Ser.

Mas, antes da visita à China, que conta também com a participação no Boao Forum da Ásia, Pedro Sánchez deverá anunciar os novos titulares da Saúde e da Indústria, hoje nas mãos, respetivamente, de Carolina Darias (que concorre a presidente do governo autonómico das ilhas Canárias) e Reyes Maroto (aspirante a presidente da Câmara de Madrid), depois de também ter vencido uma moção de censura por parte do Vox (partido de extrema-direita), a segunda apresentada contra Sánchez pelo Vox, depois da primeira, em setembro de 2020, ter fracassou. Desta vez, o porta-voz escolhido pelo partido para defender a moção de censura foi Ramón Tamames.

O último encontro entre os dirigentes espanhol e chinês foi na Cimeira go G20, realizada em Bali, em novembro. Para além do Presidente chinês, também deve haver encontro com o Primeiro-Ministro da China, Li Qiang e o Presidente da Assembleia Nacional Popular, Zhao Leji, segundo o El País.

De recordar que a Espanha assume a presidência rotativa do Conselho da União Europeia (UE) no próximo dia 1 de julho e este encontro pode colocar a Espanha numa posição privilegiada para mediar quaisquer avanços na Guerra da Ucrânia.