O primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, anunciou hoje um "importante" programa de compra de armas e uma reorganização das forças armadas do país, enquanto aumenta a tensão com a Turquia no Mediterrâneo oriental.

Mitsotakis disse que a Grécia vai adquirir 18 caças Rafale de fabrico francês, bem como fragatas e helicópteros, recrutar 15.000 soldados suplementares e financiar ainda mais a indústria de defesa. “Chegou a hora de fortalecer as nossas forças armadas. Este é um programa importante que formará um escudo nacional”, afirmou o primeiro-ministro num discurso em Tessalónica, acrescentando que esse programa deve permitir a criação de milhares de empregos. A Turquia e a Grécia, ambos membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), estão a lutar pela prospeção de campos de gás a petróleo no Mediterrâneo oriental, uma área que Atenas considera estar sob sua soberania. Mitsotakis acusou hoje a Turquia de “ameaçar” as fronteiras orientais da Europa e “colocar em risco” a segurança regional. As tensões entre os dois países aumentaram quando a Turquia, em 10 de agosto, enviou um navio de prospeção sísmica acompanhado por navios de guerra em águas reivindicadas pela Grécia, o que levou Atenas a lançar manobras navais. A França tem sido um dos países mais firmes na resposta às prospeções turcas, em busca de jazidas de gás, tendo chegado a enviar, durante o verão, navios e aviões de guerra para a zona, para sublinhar o seu apoio a gregos e cipriotas. Newsletter As notí­cias não escolhem hora, mas o seu tempo é precioso. O SAPO 24 leva ao seu email a informação que realmente importa comentada pelos nossos cronistas. Subscrever Já subscrevi Notificações Porque as noticias não escolhem hora e o seu tempo é precioso. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita. Instagram