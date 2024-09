“A Rússia está sinceramente interessada em levar a nossa cooperação a um nível mais elevado e dar-lhe uma implementação mais significativa”, garantiu Mishustin, depois de se reunir na capital iraniana com o primeiro vice-presidente do Irão, Mohammad Reza Aref.

“Saudamos a decisão do Irão de reforçar ainda mais a sua parceria estratégica com a Rússia e partilhamos plenamente deste espírito”, acrescentou o primeiro-ministro russo.

Mishustin apontou os setores da logística e das infraestruturas de transporte como áreas promissoras de cooperação entre os dois países, mas também lembrou a vantagem de passar a ter acesso a mais turismo com recurso a vistos eletrónicos.

O primeiro-ministro russo chegou ao início da tarde a Teerão, onde, além de Aref, se vai reunir com o Presidente do Irão, Masoud Pezeshkian.

As relações entre a Rússia e o Irão têm-se reforçado nos últimos anos, em particular no contexto do conflito ucraniano, onde Moscovo conta com o apoio de Teerão, que forneceu ‘drones’ e mísseis ao lado russo, segundo o Ocidente.

Na semana passada, o Presidente russo, Vladimir Putin, deu luz verde à assinatura de um acordo de parceria estratégica abrangente com o Irão.

O Presidente iraniano já anunciou que quer participar na cimeira do grupo BRICS, que se realizará na cidade russa de Kazan, de 22 a 24 de março.