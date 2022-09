"Mãe, o seu amor por um filho, a sua compaixão, os seus cuidados, a sua confiança, vou valorizá-las para sempre", afirmou num comunicado o homem que a imprensa britânica citava como o "filho favorito" da rainha.

Em janeiro de 2022, no entanto, André foi privado das suas honras militares perante a ameaça de um julgamento por agressão sexual contra uma menor de idade nos Estados Unidos, que foi resolvido fora do tribunal com um acordo extrajudicial milionário.

O duque de York, de 62 anos e considerado durante muito tempo um herói da guerra das Malvinas (1982), na qual participou como piloto de helicóptero, reapareceu em público na semana passada.

Apesar da retirada das honras militares, decisão que a rainha terá tomado depois de conversar com o agora rei Carlos III e o seu filho William, segundo a imprensa, foi autorizado a vestir o uniforme militar na Vigília dos Príncipes na passada sexta-feira em Londres.

Depois de se afastar completamente da vida pública, André, que nega as acusações, foi também obrigado a desativar as suas contas nas redes sociais.

André tem duas filhas com Sarah Ferguson, de quem está divorciado: Beatrice (nascida em 1988) e Eugenie (nascida em 1990).