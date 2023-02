Concentrados em frente ao teatro, os professores exigem "ser ouvidos" por António Costa, afirmou, em declarações à agência Lusa, Vladimiro Campos, professor no Agrupamento de Escolas do Cerco do Porto.

"O Governo já disse que nos ouve, só que de ouvir a ir para a mesa de negociações, negociar, vai uma grande diferença", salientou Vladimiro Campos, professor há 22 anos.

No local, o secretário-geral adjunto do PS, João Torres, tentou, em representação do partido, acalmar os docentes.