Em comunicado, o grupo deu a conhecer o manifesto, que “partindo de um gesto inicial e coautoria de um grupo de professoras/professores e investigadoras/investigadores portugueses, viu juntarem-se-lhe entretanto numerosas outras assinaturas de todos os pontos do país”.

Na próxima segunda-feira, o movimento Greve Climática Estudantil associa-se ao movimento internacional que exige o fim dos combustíveis fósseis a nível internacional, numa ação que prevê a ocupação de escolas secundárias e universidades de forma pacífica, assumindo diferentes moldes, tendo diferentes reivindicações locais.

“Aliamo-nos, pois, à causa estudantil por um plano de governo concreto, exequível, para a neutralidade carbónica até 2030, salvaguardando a equidade de trabalho (e a transição justa para empregos para o clima), bens e garantias. Não é só isso que é necessário para harmonizar a nossa casa comum”, lê-se no manifesto promovido pelo grupo de professores.

No texto, os promotores disponibilizam-se para “fazer aulas que contem com elas e eles [estudantes] e tratem dos problemas do clima e da justiça ambiental: das soluções de energia renovável; do incremento da biodiversidade; de alternativas políticas e ativistas; das histórias, geografias e políticas coloniais; do racismo ambiental; das desigualdades de género no trabalho de sustentação e cuidados; da imaginação poética para as relações entre seres”, entre outros.

Adicionalmente, os professores manifestam disponibilidade para “discutir e (re)construir um desenho curricular que permita trabalhar sobre estas questões”, “elencar e reivindicar as medidas específicas mais prementes para a mudança em cada escola”, bem como “participar em ações, construtivas e não coercivas, de alerta, alegria, debate e protesto, aliando estudantes e trabalhadores, com vista à mudança que urge implementar em prol da justiça ambiental e social”.

Os promotores do manifesto apelaram à participação de demais pessoas da comunidade escolar e civil, subscrevendo o documento na plataforma M.A.E – Movimento de Ação Ecológica, https://movimentoaccaoecologica.wordpress.com/, ou “apresentando sugestões e ações conjuntas”.