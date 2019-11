Por isso se chama “Projeto Trezes” esta visão cinematográfica que 13 realizadores contemporâneos têm da literatura contista, através da adaptação de 13 contos de 13 escritores portugueses, revelou hoje o diretor de programas da RTP1, José Fragoso.

“O objetivo é passar para telefilmes um conjunto de contos portugueses, uns clássicos outros contemporâneos, que fazem parte do nosso património literário”, disse, em declarações à Lusa, destacando o “lado inovador” do projeto, que conta com um realizador e um elenco totalmente diferentes para cada um dos telefilmes.

Para o diretor de programas, este projeto “tem um valor muito importante” e é “muito gratificante”, porque é raro haver telefilmes: “há telenovelas, estamos a fazer séries com muita regularidade, estamos no cinema, e o telefilme é um género muito pouco praticado na televisão”.

Uma das vantagens dos telefilmes é a possibilidade de contar uma história de uma única vez, porque não tem continuidade e cada um é uma peça única, visão própria de cada realizador sobre a história à qual “vão dar corpo e alma”.

O projeto está em desenvolvimento “há quase um ano”, os três primeiros já estão feitos e “são de grande qualidade”, afirmou o responsável, acrescentando que as equipas estão a gravar com regularidade, o que permite antever a estreia dos telefilmes na RTP1 em finais do primeiro trimestre de 2020, embora não esteja ainda definida a periodicidade de transmissão.