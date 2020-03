Numa carta dirigida à ministra da Justiça, Maria Lúcia Amaral defende a criação urgente deste regime extraordinário a ser aplicado a presos que anteriormente já tenham beneficiado com sucesso do atual regime.

O regime vigente para as licenças de saída prevê um período máximo de sete dias, com intervalo mínimo de quatro meses, ou o máximo de três dias, com intervalo de três meses, limites que considera “manifestamente desadequados e incongruentes com os objetivos de prevenção e proteção que se impõem no momento de exceção atual”.

A recomendação da Provedora de Justiça tem em conta o cenário atual de transmissão comunitária do novo coronavirus.

Maria Lúcia Amaral propõe o alargamento do período de gozo de saídas precárias para os reclusos que já tenham dado provas de ter beneficiado com sucesso desta saída.

A Provedora explica que nestes casos o tribunal competente ajuizou na altura, com auxilio dos serviços da administração prisional, sobre “a fundada expectativa de que o recluso se comportará de modo socialmente responsável, sem cometer crimes” assim como a “compatibilidade da saída com a defesa da ordem e da paz social e a ausência do risco de fuga”.