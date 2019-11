"No combate à violência doméstica quase tudo tem corrido mal. Em Portugal, este ano, já foram assassinadas mais de 30 mulheres. Este número deveria envergonhar o PS e o Governo, que agora optam por uma fuga em frente", acusou a deputada do PSD.

Sandra Pereira criticou ainda o Governo e o PS por a sua atitude no combate à violência doméstica se "reduzir a anúncios, procurando esconder a falta de meios no terreno" - uma linha de intervenção que levou a deputada socialista a caracterizar como "populista" a argumentação usada pela parlamentar social-democrata.

A líder parlamentar do PAN, Inês Sousa Real, desafiou a bancada do PS a aceitar "um ajustamento da moldura penal" em relação aos crimes de violência doméstica e lamentou que se continue "a faltar uma resposta eficaz" a este drama social, sobretudo no que respeita à proteção das vítimas nas 72 horas seguintes à apresentação de queixa.

Pela parte do Bloco de Esquerda, Sandra Cunha referiu que Portugal "tem 20 anos de políticas públicas em termos de prevenção e combate à violência doméstica, mas está-se a perder todos os anos esse combate".

"Precisamos do investimento necessário para garantir que se concretizam esses 20 anos de adoção de políticas pública", sustentou, antes de lamentar a insuficiência dos dados do setor da justiça em relação ao fenómeno da violência doméstica.

A deputada do PEV Mariana Silva falou sobre "histórias de medo" por parte de mulheres que denunciaram crimes de que estavam a ser vítimas e que quiseram "reconquistar a sua liberdade", mas que assistem a episódios em que a sua vida é exposta publicamente.

Ainda neste debate, Alma Rivera, do Grupo Parlamentar do PCP, defendeu a tese de que a violência de género é "indissociável da exploração laboral", numa intervenção em que criticou a atuação do Governo.

"A visão do Governo preocupa o PCP, porque tenta desresponsabilizar-se, procurando transferir as respostas para as autarquias", acrescentou Alma Rivera.