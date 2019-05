"O nosso entendimento é que esta Lei de Bases da Saúde que estamos a discutir e que tem origem no Governo, face aos progressos já alcançados no diálogo que tem ocorrido e com as votações já realizadas, é muito melhor do que a anterior. Por isso, aguardamos que partidos como o Bloco de Esquerda e como o PCP prefiram uma lei melhor a uma lei pior. Ou seja, aguardamos que aprovem esta lei", declarou.

Já em relação ao PSD, o presidente do grupo parlamentar do PS referiu que os deputados socialistas, "no decurso dos debates que têm ocorrido, já votaram várias propostas" apresentadas pelos sociais-democratas.

"Caberá ao PSD ponderar se a nova lei é compatível com aquilo que pensa sobre o sistema de saúde e, em particular, sobre o SNS. O nosso entendimento tem sido o de que há uma responsabilidade do Estado na prestação dos cuidados de saúde, que não dissociamos das responsabilidades dos setores social e privado, a título supletivo, temporário e em função de situações devidamente fundamentadas", apontou.

Mas, Carlos César referiu-se também a um tema que separa em absoluto o PSD do BE e do PCP.

"Da nossa parte, não excluímos a possibilidade de Parcerias Público Privadas [PPP] - é certo com a observância de uma fundamentação exigente", observou o presidente do grupo parlamentar do PS.