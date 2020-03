Questionado se o projeto-lei do PSD poderá vir a repor as regras que permitem a grandes autarquias como Lisboa e Porto fazer parcerias com privados fora do regime geral das PPP, o ‘vice’ da bancada social-democrata disse que o partido irá analisar essa matéria, mas deixou uma garantia.

“Não vamos fazer nenhuma norma nem nenhuma alteração para casos específicos, será em função do interesse público”, disse.

Afonso Oliveira salientou que foi o PSD a trazer este decreto-lei do Governo ao parlamento, considerando que a legislação de 2012 - que irá agora vigorar - era “francamente melhor do que atual” e aconselhou ainda o PS a ter “mais humildade democrática”.

“É importante discutir em cada momento com todas as sensibilidades que há no parlamento”, defendeu.

O decreto-lei de dezembro, hoje ‘chumbado’ pelo parlamento, incluía uma norma interpretativa segundo a qual o diploma não se aplicaria “nomeadamente aos municípios e às regiões autónomas, bem como às entidades por estes criadas”.

Por outro lado, alargava as atividades excluídas da aplicação das leis das PPP, face à legislação de 2012: ficavam de fora as concessão de sistemas multimunicipais de abastecimento de água para consumo humano, as parcerias “tendentes ao desenvolvimento de políticas de habitação” e “as parcerias que não prevejam obrigações de pagamento de encargos pelo parceiro público ao parceiro privado, salvo pagamentos de natureza contingente ou sancionatória”, além de outros casos já previstos antes.

Com os votos contra do PS, a abstenção do CDS-PP e a favor das restantes bancadas e deputados (o parlamentar do Chega André Ventura esteve ausente), foram aprovados, numa votação conjunta, os pedidos de cessação de vigência apresentados por PSD, PCP, PAN, PEV e Iniciativa Liberal.

De acordo com o Regimento do parlamento, o decreto-lei 170/2019, de 04 de dezembro, deixará de vigorar no dia da publicação da resolução de cessação de vigência no Diário da República, não podendo voltar a ser publicado no decurso da mesma sessão legislativa.