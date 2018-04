O social-democrata Álvaro Amaro admitiu hoje, após uma reunião com o ministro da Administração Interna, em Lisboa, que um acordo para o processo de descentralização de competências para as autarquias pode ficar concluído "ainda hoje ou amanhã".

“A nossa esperança é que possamos chegar a acordo tão breve quanto possível, ou seja, chegarmos a um momento final, e esse pode muito bem ocorrer ainda hoje ou amanhã”, disse à Lusa o presidente dos Autarcas Social-Democratas.

Álvaro Amaro, que falava após um encontro com o ministro Eduardo Cabrita, no Ministério da Administração Interna, na Praça do Comércio, confirmou que o PSD já fechou um acordo com o Governo relativo ao próximo quadro comunitário de apoio e que, no máximo até terça-feira, deverá chegar a entendimento sobre o processo de descentralização de competências para as autarquias.