Num comunicado com o título “PSD contesta venda dos terrenos do CPN da RTP”, os deputados sociais-democratas avançam que entregaram no Parlamento um pedido de esclarecimento dirigido à ministra da Cultura, ao presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia e à Comissão de Trabalhadores da RTP “sobre a alienação da antiga estação emissora da RDP, em Miramar”.

Na nota, o PSD descreve que a antiga emissora, que foi vendida por 1,7 milhões de euros, em 2016, foi, entretanto, colocada à venda por 12,3 milhões de euros.

“Este negócio imobiliário, denunciado pelo presidente do PSD no debate quinzenal, suscita ainda uma outra questão preocupante, que se prende com os planos urbanísticos projetados para os terrenos do próprio CPN, no Monte da Virgem, em Vila Nova de Gaia”, lê-se na nota.

No âmbito deste tema, o deputado e vice-presidente da Comissão Política Distrital do PSD/Porto, Cancela Moura, a coordenadora dos deputados do PSD/Porto, Maria Germana Rocha, bem como o deputado social-democrata, António Cunha, visitaram as instalações da RTP, em Gaia, para reunir com os representantes dos trabalhadores da estação pública.