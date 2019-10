De acordo com o ex-deputado, a candidatura de Miguel Pinto Luz à liderança do PSD "é certamente para levar até ao fim".

"Disso eu não tenho dúvida nenhuma, como o meu apoio é para levar até ao fim e não é medido com qualquer tipo de taticismos circunstanciais, de quem pode ganhar, quem pode perder, quem tem mais votos, quem não tem, quem tem o apoio da estrutura ou não. É uma pessoa em quem eu acredito", acrescentou.

O autarca social-democrata Miguel Pinto Luz, de 42 anos, mestre em engenharia eletrotécnica, anunciou hoje a sua candidatura à liderança do PSD, através de um vídeo divulgado nas redes sociais.

"Encaro as próximas eleições para a liderança do PSD como uma oportunidade de reencontro com as verdadeiras aspirações dos portugueses. Que através de um debate democrático possa renascer um PSD com a ambição de liderar um novo projeto de mudança para a sociedade portuguesa", afirma.

Miguel Pinto Luz propõe-se liderar "um projeto político capaz de ser alternativa ao projeto socialista" que alega constituir uma "asfixia" aos sonhos dos portugueses e um limite à "liberdade de escolha", acrescentando: "Não é tempo para taticismos, não podemos esperar mais quatro anos".

O presidente do PSD, Rui Rio, ainda não revelou se pretende recandidatar-se ao cargo, na sequência das eleições legislativas de 06 de outubro, que o PS venceu com 36,34% dos votos, sem maioria absoluta, e em que os sociais-democratas foram a segunda força mais votada, com 27,7% dos votos.

Luís Montenegro, o ex-líder parlamentar do PSD, anunciou a sua candidatura à liderança do partido numa entrevista à SIC três dias depois das eleições, no dia 09 de outubro.