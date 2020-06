Segundo a notícia avançada pelo Jornal de Notícias, a Polícia de Segurança Pública (PSP) foi chamada ao centro de Braga durante esta madrugada para dispersar um ajuntamento de perto de 200 pessoas, na sua maioria jovens.

A ocorrência deu-se no Campo das Hortas, espaço acorrido pelos habitantes da cidade como ponto de encontro ao ar livre para convívio e consumo de bebidas alcoólicas.

De acordo com o jornal, a PSP de Braga chegou ao local às 1:20 horas deste domingo e deu ordem aos presentes para se desmobilizar. A operação ocorreu sem incidentes, tendo as autoridades mobilizado dois carros patrulha, uma equipa da Investigação Criminal e uma carrinha da Equipa de Intervenção Rápida.

O mesmo diário dá conta ainda de que outro espaço normalmente utilizado para convívio noturno, o Campo das Carvalheiras, foi vedado pela Polícia Municipal para impedir ajuntamentos no local.

Sucedendo-se casos desta natureza um pouco por todo o país, ontem Marcelo Rebelo de Sousa fez um apelo aos jovens, pedindo para dar o exemplo. "Têm de dar o exemplo no distanciamento, em não haver ajuntamentos, não fazendo aquilo que às vezes apetece fazer que é ir amontoados para as praias, para as festas e outras coisas assim e depois obrigam a que as autoridades crescentemente tenham de intervir”, advertiu.

Na mesma iniciativa, Marta Temido, voltou hoje a apelar a comportamentos responsáveis face à pandemia da covid-19, nomeadamente por parte dos mais jovens, de forma a “não desperdiçar o esforço feito nos últimos meses”.

Na madrugada de ontem, a PSP dispersou mais de mil pessoas de uma festa convocada pelas redes sociais para a praia de Carcavelos, quando vigora no país a proibição de ajuntamentos desta dimensão.

A pandemia de covid-19 já provocou cerca de 460 mil mortos e infetou mais de 8,6 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.528 pessoas das 38.841 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.