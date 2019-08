Nas declarações de hoje à Lusa, Paulo Rodrigues aludiu também ao problema dos efetivos na PSP, referindo que a corporação tem 20 mil agentes ao seu serviço, mas “só 14 mil é que têm condições para desenvolver a parte operacional”, que representa 90% da atividade policial.

“Temos muita falta de chefes, temos muita falta de agentes. Ao nível de oficiais, temos alguma falta, mas nos cargos superiores não notamos essa falta. Precisamos de pessoal para continuar a desenvolver o trabalho nas esquadras, continuar a ir às ocorrências no carro patrulha”, disse.

No caso concreto do Comando Metropolitano do Porto, especificou, há quatro mil agentes, dos quais mil “já deviam ter passado à pré-aposentação". Estão contabilizados, mas não trazem qualquer significado em termos de trabalho operacional”.

“Temos polícias a fazer o seu turno e o de mais dois”, observou.

A falta de efetivos no Comando da PSP do Porto foi também uma das situações assinaladas pela delegação do PCP que se encontrou com Paulo Rodrigues.

Diana Ferreira associou a falta de efetivos ao encerramento em período noturno de esquadras na periferia do Porto, nomeadamente Valongo, Ermesinde, Maia e São Mamede de Infesta.

“Pudemos confirmar nesta reunião que o encerramento se deve efetivamente à falta de efetivos face ao conjunto de solicitações que lhes são colocadas”, disse.