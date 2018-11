A PSP vai destruir hoje 2.511 armas de fogo e brancas, totalizando 35.583 as armas destruídas este ano pela Polícia de Segurança Pública.

A destruição destas 2.511 armas, a realizar numa empresa especializada no Seixal, é a 11.ª ação realizada este ano pela PSP, refere aquele polícia em comunicado.

Com esta ação, a Polícia de Segurança Pública totaliza a destruição de 35.583 armas, enquanto, em 2017, foram destruídas 26.473 armas.

Segundo a PSP, as armas a destruir foram declaradas como perdidas a favor do Estado no âmbito de processos crime, contraordenação ou administrativos, depois de apreendidas durante missões de prevenção e investigação criminais.

A PSP adianta que integram ainda o referido lote as armas entregues voluntariamente ao Estado pelos seus detentores ou achadores.